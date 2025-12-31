ماتيوس يتوقع وصول ألمانيا إلى نصف نهائي المونديال

توقع لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني الأول لكرة القدم السابق، أن يصل «المانشافت» إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي ستجرى في أمريكا والمكسيك وكندا.

وفي لعبة التوقعات الأسبوعية لمجلة «سبورت بيلد»، أضاف ماتيوس أنه يتوقع مع ذلك أن يخسر الفريق أمام إسبانيا، بطل أوروبا، في المربع الذهبي.

وفي هذا السيناريو، قال: «يمكن لألمانيا أن تشعر بالرضا عن الأداء في الوضع الحالي، وأن بلوغ الدور قبل النهائي سيعد نجاحًا».

وأكمل: «ولكن، من يعلم، ربما ينجح فلوريان فيرتز وجمال موسيالا ونيك فولتماده وغيرهم في إشعال حماس كبير خلال البطولة يدفعهم للذهاب إلى أبعد من ذلك. شيء واحد واضح: بوصفي قائد منتخب ألمانيا المتوَّج بكأس العالم 1990، لا أتمنى شيئًا أكثر من تحقيق لقب مونديال جديد».

ويشارك 48 منتخبًا في كأس العالم 2026 وتلعب 104 مباريات، وتجرى البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.