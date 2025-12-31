أبها يعزز صدارته بنقاط الباطن

عزز فريق أبها الأول لكرة القدم، صدارته لجدول ترتيب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، عقب فوزه على الباطن بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ14.

وتجمد رصيد الباطن عند 4 نقاط في المركز ما قبل الأخير بعد تلقيه الخسارة التاسعة من أصل 13 مباراة خاضها.

وأنهى أبها الشوط الأول متقدمًا بهدف وحيد أحرزه البرازيلي لويز مورالها عند الدقيقة 18، وحافظ على تقدمه في الشوط الثاني على الرغم من النقص العددي الذي عانى منها بعد طرد مورالها صاحب الهدف بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 88.

ويستضيف أبها في الجولة المقبلة نظيره الدرعية، الإثنين المقبل، في حين يلتقي الباطن نظيره البكيرية الثلاثاء المقبل.