أمام الخلود.. الهلال يدافع بـ5

أعاد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اعتماده على خط دفاع مكوَّن من 5 لاعبين خلال مواجهة الخلود، الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وهذه المباراة الثامنة من أصل 25، التي يعتمد فيها المدرب الإيطالي على خطة الخمس مدافعين في تشكيلته الأساسية.

وبدأ ذلك من خلال لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي كسبه الأزرق بنتيجة 4ـ3 في كأس العالم للأندية الماضية ضمن دور الـ16، وفي المرحلة التي تليها كرَّر النهج ذاته، لكنه خسر 1ـ2 أمام فلومينينسي البرازيلي.

وتكرر أيضًا في دور الـ32 من كأس الملك، حينها انتصر أمام العدالة بهدف دون رد.

وجربه أيضًا أمام كل من ناساف الأوزبكي والغرافة القطري والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والأخدود ضمن دور الـ16 من كأس الملك.

واعتمد المدرب الإيطالي على تشكيل مكوَّن من محمد الربيعي في حراسة المرمى، وخماسي دفاع يتقدمه الدولي حسان تمبكتي، التركي يوسف أكتشيشيك، متعب الحربي، الفرنسي ثيو هيرنانديز، وحمد اليامي.

فيما يحكم وسط الملعب الصربي سيرجي سافيتش، محمد كنو، والبرازيلي مالكوم فيليبي، وفي خط الهجوم البرازيلي ماركوس ليوناردو وزميله الأوروجوياني داروين نونيز.