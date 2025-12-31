«مركز الفعاليات».. 5 أعوام حافلة بالإنجازات

أسهمت مسيرة المركز الوطني للفعاليات منذ تأسيسه قبل 5 أعوام في تحويل السعودية إلى وجهة عالمية رائدة في قطاع الفعاليات، من خلال مبادرات نوعية عززت من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وحرص المركز منذ عام 2020 على ابتكار تجارب نوعية من أجل النهوض بقطاع الفعاليات، ودعم المواسم السعودية والفعاليات الكبرى، مدفوعًا برسالته في بناء ونمو قطاع واعد.

وقد استطاع المركز عبر مبادرة منصّة فعاليات السعودية زيادة الوعي المجتمعي، وتمكين الشركاء من الوصول إلى جمهور أوسع عبر منصّة مركزية، حيثُ شهدت المنصّة إقبالًا واسعًا من الزوّار والمستخدمين، فيما وفّرت منصّة «مطلوب» قناة مباشرة للأفراد الباحثين عن فرص عمل موسمية أو مؤقتة، وأسهمت في استقطاب أعداد كبيرة من المسجّلين.

وفي جانب تنمية القدرات البشرية، أطلق المركز برنامج «روّاد الفعاليات» لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الحيوية للفعاليات، واستقطابهم للعمل، كما أسهم تأسيس مركز «أنجز» المنصّة الرقمية الموحدة، في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والخدمات من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، ممّا دعم تنظيم مجموعة من المواسم والفعاليات.

ومن أبرز المبادرات التي أطلقها المركز مبادرة «تقنية الفعاليات» التي تهدف إلى استكشاف التقنيات الرقمية المبتكرة، وقد شهدت المبادرة مشاركة واسعة من مختلف مناطق السعودية، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصّين في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى دعم عدد من الشركات الناشئة، واستقطاب اهتمام نخبة من المستثمرين في المجال.

ويُؤكد المركز الوطني للفعاليات وفقًا لبيان صحافي التزامه بمواصلة العمل على تطوير قطاع فعاليات مستدام ومبتكر، يدعم الاقتصاد الوطني ويُعزّز الابتكار الرقمي في قطاع الفعاليات بالسعودية، من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص.