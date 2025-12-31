الجزائر يجدد سيناريو اللقب بثلاثية غينيا الاستوائية

اختتم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية في المغرب، على نحوٍ مثالي، مُحقّقًا ثلاثة انتصاراتٍ ضمن المجموعة الخامسة، في استنساخٍ لحصيلته من الدور ذاته خلال النسختين اللتين كسِبهما، 1990 على أرضه و2019 في مصر.

وتغلب «محاربو الصحراء» 3ـ1 على غينيا الاستوائية، مساء الأربعاء في الرباط العاصمة المغربية، لحساب ثالث وآخر جولات المجموعة الخامسة.

وأحرز زين الدين بلعبيد وفارس شايبي وإبراهيم مازه أهداف المنتصر، في الدقائق 189 و25 و32.

وفي الشوط الثاني، قلّص إيميليو إنسوي الفارق بهدفٍ للغينيين في الدقيقة 50.

وفاز الجزائر، ضمن الجولتين الماضيتين، 3ـ0 على السودان، ثم 1ـ0 على بوركينا فاسو. وبعد تصدره المجموعة، يواجه الكونجو الديمقراطية، الثلاثاء في الرباط، لحساب ثُمن النهائي.

وذكّر الجزائريون جمهورهم بنسختي كأس الأمم 1990 و2019 عندما كسِبوا مبارياتهم الثلاث خلال دور المجموعات واختتموا المُشاركتَين برفع الكأس في المشهد الختامي، مرةً أمام نيجيريا والأخرى في القاهرة أمام السنغال.

وفي باقي مشاركاته ضمن البطولة، التي انطلقت عام 1957، لم يُحقّق الجزائر علامة الفوز الكاملة في مجموعته.