بوركينا فاسو وصيفا.. والسودان ضد السنغال

اقتنص منتخب بوركينا فاسو الأول لكرة القدم وصافة المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا، الجارية في المغرب، إثر فوزه 2ـ0 على نظيره السوداني في الدار البيضاء، الأربعاء.

وتأهل المنتخبان إلى ثُمن النهائي مع الجزائر، متصدر المجموعة بعلامة الفوز الكاملة.

وفي الدقيقة 16 من الشوط الأول، أحرز لاسينا تراوري هدف بوركينا فاسو الأول، وأضاف زميله آرسين كواسي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

بذلك، يواجه المنتصر متصدر المجموعة السادسة، الثلاثاء، ضمن دور الـ 16، بينما يلعب السودان مع السنغال، السبت.

ولعِب السودانيون مباراة بوركينا فاسو بالبدلاء، بعدما ضمِنوا التأهل قبل الجولة الثالثة.

وتحلّى المنتخبان بأعصاب هادئة، مع تأكّدهما من الصعود، وتنافسا من أجل تحديد صاحب الوصافة.

وفي الدقيقة 24، أهدر الجزولي نوح، لاعب المنتخب السوداني، ركلة جزاء.

وفيما رفع المنتصر عدد نقاطه إلى ست، اكتفى الطرف الآخر بثلاث نقاط وضعته في المركز الثالث.