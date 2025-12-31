أبياه: استقبال 10 أهداف لا يعنيني

دافع الغاني جيمس كواسي أبياه، مدرب منتخب السودان الأول لكرة القدم، عن قراره مواجهة بوركينا فاسو بالبدلاء، مساء الأربعاء في الدار البيضاء، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا 2025.

وخسِر «صقور الجديان» 0ـ2، واكتفوا بثلاث نقاط في المجموعة وتأهلوا بوصفهم من بين أفضل الثوالث.

وقال أبياه، في تصريحاتٍ للإعلام، بعد الخسارة من «الخيول»: «فضلت عدم الدفع باللاعبين الأساسيين من أجل منحهم قسطًا أوفر من الراحة، قبل اللقاء المقبل الذي يأتي بعد 72 ساعة فقط».

وأكد الغاني تركيزه فقط على مباراة دور الـ 16، بعدما ضمِن التأهل قبل الجولة الثالثة من المجموعة.

وأوضح: «لم يكن يهمني مستوى الفريق اليوم، لا يعنيني أن تسجل بوركينا فاسو 10 أهداف، لكن المهم أن نؤدي ونحسن من مستوانا في اللقاءات المقبلة».

ودخل منتخبا السودان وبوركينا فاسو إلى المباراة بأعصاب هادئة، بعدما تأهلا بالفعل قبلها إلى ثُمن النهائي.

ويواجه السودانيون منتخب السنغال السبت، فيما يلعب بوركينا فاسو الثلاثاء مع متصدر المجموعة السادسة.

يُذكَر أن الفائز من مباراة السودان والسنغال سيلعب ضمن دور الثمانية مع الفائز من مباراة تونس ومالي ضمن دور الـ 16.