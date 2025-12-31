آخر نسخ إفريقيا القديمة.. مصر تخطط على الاستضافة

أبدت مصر رغبتها في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم وهي آخر نسخة بالنظام القديم قبل أن تلعب ​المسابقة القارية كل أربعة أعوام بدلًا من كل عامين.

وقال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، لقناة تلفزيونية محلية: «يوجد تنسيق بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد، وهناك جاهزية كاملة من حيث البنية الأساسية».

وأضاف: «ندعم في وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري بشدة لتجهيز الملف وستساند الوزارة والدولة هذا الأمر وستقدم كل الدعم سواء من حيث البنية الرياضية والتعهدات الإدارية ‌والحكومية الرسمية. نحرص على ‌هذا الأمر لأن بطولة 2028 ستكون ‌نسخة استئنائية نظرًا ⁠لأنها الأخيرة ​بالشكل ‌القديم».

من جهته، أوضح مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تنظيم البطولات الكبرى مسؤولية دولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وعندما يكلف اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات اللازمة فإنه لن يتأخر خاصة وأن مهامه فنية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» أعلن على نحو مفاجئ خلال اجتماع لجنته التنفيذية في الرباط على هامش كأس الأمم الإفريقية 2025 الجارية في المغرب ⁠تغيير نظام البطولة التي تدر ما يقدر بنحو 80 في المئة من إيراداته، والتي كانت ‌تنظم تقليديًا كل عامين منذ انطلاقها عام ‍1957.

وستلعب نسخة 2027 في كينيا ‍وتنزانيا وأوغندا، بينما تنظم نسخة استثنائية أخيرة في 2028، قبل أن ‍يتغير شكل البطولة لتكون مرة واحدة كل أربعة أعوام.

وكان مقترح تنظيم كأس الأمم الإفريقية كل أربعة أعوام طرح سابقًا من قبل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «الفيفا» لكن الاتحاد الإفريقي رفض ذلك بسبب اعتماده الكبير على العائدات ​التي تحققها البطولة.