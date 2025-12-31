أمام الخلود.. سافيتش ضربة أولى خارج الـ18

بصم الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، على أولى أهداف الأزرق من خارج منطقة الجزاء أمام الخلود خلال المواجهة التي جمعتهما الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وسبق أن تقابل الفريقان مرتين، قبل مواجهة الأربعاء، الموسم الماضي، بدوري روشن، واستطاع الأزرق خلالهما تسجيل تسعة أهداف جميعها من داخل منقطة الجزاء.

وسجل سافيتش هدفه عبر تسديدة من خارج المنطقة، بعد تمريرة من زميله الأوروجوياني داروين نونيز عند الدقيقة «45».

وخلال الموسم الجاري خاض سافيتش 20 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها أربعة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.