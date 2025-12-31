بالحمراء.. الدوسري يجدد ذكريات النصر

تلقى عبد الرحمن الدوسري، لاعب وسط فريق الخلود الأول لكرة القدم، ثاني البطاقات الحمراء في مسيرته خلال مواجهة الهلال، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأشهر الليتواني دوناتاس رومساس، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء على الدوسري، بعد مراجعة تقنية الفيديو «VAR»، إثر تدخله على البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال.

وبهذه البطاقة الحمراء جدد الدوسري ذكرياته مع النصر، فريقه السابق، حينما تلقى البطاقة الحمراء أمام العين في دوري روشن السعودي موسم 2021ـ2020، بعد 18 دقيقة من دخوله بديلًا.

وانضم الدوسري إلى الفريق القصيمي، الصيف الماضي، قادمًا من القادسية، ليخوض معه في الموسم الجاري 13 مباراة بمجموع 529 دقيقة، دون أي مساهمة تهديفية.