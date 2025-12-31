إنزاجي: فترة الانتقالات تشغلنا.. وجوارديولا لن ينسى الهلال

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن إدارة النادي تدرس إمكانية تدعيم صفوف الأزرق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الفوز على الخلود بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

وقال إنزاجي: «ستبدأ فترة الانتقالات في 2 يناير، من هناك تنطلق عملية الاختيار، ولا نزال في محادثات مستمرة مع إدارة الهلال والشركة بهذا الشأن».

وأضاف: «كما تعلمون، لدينا ثمانية لاعبين أجانب فقط يمكن اختيارهم لكل تشكيلة، وهو أمر مهم جدًا في عملية التخطيط».

وعن مجريات اللقاء، أوضح المدرب الإيطالي: «قدمنا مباراة جيدة جدًا، خاصة في بدايتها، أمام فريق قوي ويستحق الاحترام. صحيح أن نتائجه في الفترة الأخيرة لم تكن جيدة، لكنه وصل إلى نصف نهائي كأس الملك، وهذا بحد ذاته يؤكد جودته».

وفي حديثه عن متعب الحربي، ظهير الهلال، قال: «قدم مباراة جيدة جدًا، وهذه هي المرة الثانية التي أجربه فيها في هذا المركز».

أما بشأن عبد الكريم دارسي، فذكر إنزاجي: «من الصعب الاعتماد عليه في الأدوار الدفاعية، كونه يميل أكثر إلى الجانب الهجومي».

وحول تصريحات المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا بعد خسارته أمام الهلال في كأس العالم للأندية، قال إنزاجي: «مباراتنا أمام مانشستر سيتي كانت مباراة جيدة، ونجحنا في تحقيق الفوز. جوارديولا صديق لي، وأنا متأكد أنه لن ينس