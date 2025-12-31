باكنجهام: الطرد زاد قوة الهلال.. والجدولة ضدنا

أكد الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، أن مواجهة الهلال ازدادت صعوبة بعد أن أكمل المواجهة بـ10 لاعبين نظير تلقي عبد الرحمن الدوسري البطاقة الحمراء خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة الأربعاء.

وقال باكنجهام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد الخسارة 1ـ3: «أشعر بالإحباط من النتيجة، لكنني فخور جدًا بأداء اللاعبين والمباراة أصبحت أصعب منذ الطرد».

وتابع: «نحتاج إلى دعم الفريق في أكثر من مركز. نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز، لكن الغيابات كانت مؤثرة بشكل كبير».

وأوضح أن الفريق افتقد عناصر مهمة خلال المباراة، بقوله: «افتقدنا كيفن في خط الوسط، وموليدا في المقدمة، وهي ظروف صعبة بلا شك».

وبيّن أن التدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية سيساعد الخلود على التعامل مع مثل هذه الظروف، سواء كانت إصابات أو إيقافات، مضيفًا: «التدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية سيساعدنا على مواجهة هذه التحديات».

وختم حديثه بالإشارة إلى صعوبة جدول الفريق القصيمي، قائلًا: «آخر مباراتين لعبناهما كانتا أمام فرق كبيرة في مقدمة الترتيب وهذا الأمر صعب علينا».