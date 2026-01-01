فرحة زرقاء

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الخلود 3-1 ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة تصوير: نايف العتيبي و(المركز الإعلامي - الهلال)