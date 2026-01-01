كوت ديفوار تخطف الصدارة العاشرة

تأهل منتخب كوت ديفوار متصدرًا لمجموعته إلى الأدوار الإقصائية من كأس أمم إفريقيا، وذلك للمرة العاشرة في تاريخه.

وهزم المنتخب الإيفواري نظيره الجابوني 3ـ2، مساء الأربعاء على ملعب مراكش في مدينة مراكش المغربية، لحساب ثالث وآخر جولات المجموعة السادسة، فاحتلّ المركز الأول فيها برصيد 7 نقاط.

وكان «الأفيال» متأخرين بهدفين أمام «الفهود»، أحرزهما جويلور كانجا ودينيس بوانجا في الدقيقتين 11 و21.

وبدءًا من الدقيقة 44، بدأ الإيفواريون قلب الطاولة أمام منافسٍ فقد كل فرص التأهل. وسجَّل لهم جان فيليب كراسو قبل نهاية الشوط الأول، وأدرك زميله إيفان جويساند التعادل في الدقيقة 84. وفي أولى دقائق الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أحرز بازومانا توريه هدفًا منح المنتخب البرتقالي فوزًا وصدارةً للمجموعة، بأفضلية مجموع الأهداف «5 مقابل 4» أمام الكاميرون، التي كسِبت موزمبيق 2ـ1 في التوقيت ذاته على ملعب أدرار في مدينة أغادير وجمعت عدد النقاط ذاته «7 من فوزين وتعادل».

وبعد تصدره المجموعة، يواجه كوت ديفوار نظيره بوركينا فاسو الثلاثاء في مراكش، في حين يلعب المنتخب الكاميروني أمام جنوب إفريقيا الأحد في الرباط. أمام موزمبيق، المتأهل بين أفضل الثوالث، فيلتقي نيجيريا الاثنين في فاس.

وتأهل الإيفواريون من موقع صدارة المجموعة إلى الأدوار الإقصائية في تسع نسخ سابقة، أولاها عام 1970 في السودان وآخرها 2021 في الكاميرون. وتُوِّج «الأفيال» بالكأس في 1992 و2015 و2023.