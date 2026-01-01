لهذا تصدر النصر.. ولهذا يتعثر

مع اقتراب الدور الأول من دوري روشن السعودي من نهايته، ودخوله مراحل الحسم، تزايد الجدل حول جدولة الدوري، وهو جدل لن ينتهي طالما أن رابطة دوري المحترفين الجهة المعنية بإصدار ذلك الجدول ترفض الإعلان عن الآلية التي انتهجتها في إصداره، وما زالت الأندية لا تعلم كيف تم ترتيب المباريات ولا مواعيدها.



اليوم يشتكي النصر أن أمامهم خمس مباريات ثقيلة جاءت بعد عشر مباريات سهلة، يرون أن ذلك جدول سيقود إلى تعثرهم، مع أن منافسيهم يرون عكس ذلك تمامًا، يرون أن العشر مباريات السهلة هي التي منحت النصر فرصة الصدارة بالعلامة الكاملة إلى ما قبل مباراة الاتفاق.

للأمر وجهات نظر مختلفة، الأولى ترى أن منح النصر عشر مباريات سهلة في بداية المشوار منحته الثقة ومكنت مدربه من خلق التجانس والترابط بين لاعبيه، خاصة وأن الفرق التي واجهها في البداية لم تكن أكملت صفقاتها بعد، التعاون على سبيل المثال، الذي تعاقد مع لاعبيه بعد خسارته من النصر بخمسة أهداف، انطلق بعدها بقوة الصاروخ بعد تكامل صفوفه حتى موعد المباريات الثقيلة يصادف أن أهم مباراتين فيها ستكون أمام الأهلي والهلال، اللذين يفتقدان لنجوم الكبار بسبب بطولة أمم إفريقيا.

حسنًا، الطرف الآخر يرى أن ضغط النصر في خمس مباريات ثقيلة في نهاية الدوري، سيقوده للتعثر لا محالة، لأن الأندية ستكون عدلت صفوفها، وأتقنت خطط مدربيها، وأصبحت أفضل في الأداء، وهو ما يعني أن فرص النصر في التعثر ستكون أكبر، عكس الهلال منافسه الأول، الذي لعب مباريات ثقيلة في البداية، وسيلعب مباريات أقل في النهاية.



حسنًا، هذه وجهات نظر معتبرة، لن يتوقف الجدل وسيستمر لأن الطريقة التي تم وضع الجدولة فيها كانت غامضة وغير واضحة.



‏نحن أمام معضلة لن تنتهي، كل طرف سيأخذ من الجدول ما يناسبه، مع أن من يراه ضررًا قد يراه الآخر ميزة له، الحل قلته مرارًا وقالها غيري كثر، أن تكون جدولة الدوري واضحة التفاصيل والمعالم، وبلا تدخل بشري، لأن الغموض وعدم الوضوح يغذي نظرية المؤامرة، في تصوري أن النصر استفادة ولكنه أيضًا تضرر، وكذلك الهلال والأهلي والاتحاد، كلهم استفادوا وتضرروا في الوقت ذاته، ولكن حتى تكون الجدولة مرضية للجميع ولا مجال فيها للتشكيك، لماذا لا تكون واضحة التفاصيل، وأن تخرج رابط دوري المحترفين، وتشرح لماذا لعب النصر عشر مباريات سهلة، في البداية، ثم يلعب أمام الاتفاق، الأهلي، القادسية، الشباب، والهلال على التوالي، في مباريات كسر عظم لا يفصل أولها عن آخرها سوى 18 يومًا فقط، تتخللها مباريات آسيوية، ولا أحد يعلم لماذا يلعب النصر أمام الهلال والأهلي وسط منافسات أمم إفريقيا؟، ولماذا لعب الهلال مع الاتحاد والقادسية والاتفاق والشباب في بداية الدوري، لا أحد خرج وشرح ما هي الألية التي تم الاعتماد عليها؟، ويبرر لكل هذا.



الصمت يعطي نظريات المؤامرة فرصة للنضج أكثر، وهذا ما لا نريده، لدينا دوري قوي ومثير، ولكن التشكيك يسكن كل تفاصيله، في جدولته، حكامه، مسابقاته، قراراته، الكل يشتكي والكل يتضرر والكل يستفيد، ولكن لا أحد يعلم لماذا يحدث هذا وذاك؟، لماذا كل شيء يدار في غرف مظلمة؟.