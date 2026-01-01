جوشوا يغادر المستشفى بعد نجاته من الموت

غادر البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل المستشفى، الخميس، بعد نجاته من حادث سير في نيجيريا أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين.

وكان جوشوا يسافر الإثنين الماضي برفقة صديقيه سينا جامي ولاتيف أيوديلي على طريق سريع يربط بين لاجوس وإيبادان في جنوب غرب البلاد، عندما اصطدمت سيارتهم الرياضية بشاحنة متوقفة. وأصيب جوشوا بجروح طفيفة، وفق ما أفادت الشرطة النيجيرية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة مفرطة وانفجر أحد إطاراتها قبل وقوع الحادث، بحسب وكالة مراقبة المرور والامتثال في ولاية أوجون حيث وقع الحادث.

وقال متحدثان باسم حكومتي ولايتي لاجوس وأوجون في بيان مشترك «أُخلي أنطوني جوشوا من المستشفى».

وأضاف البيان «على الرغم من حزنه العميق وتأثره بفقدان اثنين من أصدقائه المقربين، اعتُبر لائقًا طبيًا للتعافي في منزله».

وبعد مغادرته المستشفى، زار جوشوا ووالدته دار تجهيز الجثامين حيث كان يتم التحضير لنقل جثماني صديقيه، بحسب البيان.

وأكدت الشرطة النيجيرية أن الضحيتين فارقا الحياة في موقع الحادث.

وكان جامي مدرب القوة والتكييف الخاص بجوشوا منذ فترة طويلة، فيما عمل أيوديلي مدربه الشخصي، وفق وسائل إعلام بريطانية.

ونقلت صحيفة «ذا جارديان» النيجيرية عن ضابط شرطة كبير قوله إن سائق السيارة خرج أيضًا من المستشفى ويخضع للاستجواب من قبل الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن السائق «قد يُحاكم بتهمة القيادة المتهورة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويُعرف عن جوشوا، وهو بريطاني من أصول نيجيرية، أنه يزور المنطقة عندما يكون في البلاد.

ونشرت الشرطة صورًا لحطام سيارة رياضية سوداء مهشمة.

وكان جوشوا قد أسقط في ديسمبر الماضي نجم يوتيوب الذي تحول إلى ملاكم، جيك بول، في نزال مدعوم من نتفليكس في ميامي.

ويرتبط اسم البطل الأولمبي السابق منذ ذلك الحين بمواجهة محتملة ضد مواطنه وبطل العالم السابق تايسون فيوري.

وكانت آخر مواجهة لجوشوا قبل نزال بول قد انتهت بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام البريطاني دانيال دوبوا في سبتمبر 2024.