سانتوس يجدد عقد نيمار

وافق البرازيلي نيمار، لاعب فريق سانتوس الأول لكرة القدم على تجديد عقده حتى نهاية عام 2026، وفق ما أفاد مصدر قريب من النادي، الخميس.

وكان سانتوس، نادي الأسطورة بيليه السابق، قد نشر الأربعاء مقطع فيديو غامضًا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لقطة جوية لملعبه فيلا بيلميرو مع تاريخ 31 ديسمبر 2026، مرفقًا بعبارة: «الوقت يقترب»، من دون ذكر اسم نيمار الذي انتهى عقده الأول، الأربعاء.

وتخلل الموسم الأول لنيمار بعد عودته إلى ناديه الأم إصابات عدة، لكنه سجل أربعة أهداف أسهمت في فوز سانتوس بمبارياته الثلاث الأخيرة، ما جنّبه الهبوط في اليوم الأخير من الموسم.

وبعد انتهاء الموسم، خضع اللاعب لعملية جراحية لإصلاح تمزق في الغضروف المفصلي بركبته اليسرى.

وأكد سانتوس في 22 ديسمبر الماضي أن العملية التي أجراها طبيب المنتخب البرازيلي كانت ناجحة.

ويُعد نيمار الذي لعب سابقًا لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفًا، متقدمًا بهدفين على بيليه.

ولم يخض أي مباراة مع المنتخب منذ أكتوبر 2023، حين تعرض لإصابة في الركبة أمام الأوروجواي.