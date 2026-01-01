ماذا تعرف عن مازا موهبة الجزائر؟

ولد إبراهيم مازا في برلين العاصمة الألمانية 24 نوفمبر 2005، وهو يحمل أصولًا جزائرية من جهة والده، وفيتنامية من جهة والدته.

نشأ مازا «20 عامًا» في برلين وأحب كرة القدم منذ الصغر، فالتحق بأكاديمية راينيكندورفر فوكسه قبل أن ينتقل إلى أكاديمية هيرتا برلين في عام 2018.

هناك، برز لاعب وسط مهاجم متعدد المهام، قادر على صناعة الألعاب وتسجيل الأهداف، بفضل مهاراته الفنية العالية وطوله الذي يبلغ 180 سم.

تدرّج في صفوف الناشئين حتى صُعد إلى الفريق الأول لهيرتا في 2023، حيث وقّع أول عقد احترافي.

شارك للمرة الأولى في الدوري الألماني بديلًا أمام بايرن ميونيخ، ثم سجل إسهامات لافتة على الرغم من هبوط الفريق، ليجذب الأنظار بتسجيله أهدافًا وصناعته أخرى في مباريات عدة.

في صيف 2025، انتقل رسميًا إلى باير ليفركوزن مقابل نحو 12 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.

مع الفريق البافاري، شارك في 21 مباراة خلال موسم 2025ـ2026، مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 3، متميزًا كصانع ألعاب أو مهاجم ثانٍ أو حتى جناح، بفضل مراوغاته وتحركاته الذكية.

على الصعيد الدولي، لعب مازا مع منتخبات ألمانيا الشابة «تحت 18 و19 و20 عامًا»، لكنه اختار في النهاية تمثيل الجزائر الأولى، مستلهمًا مباراة الجزائر أمام ألمانيا في مونديال 2014 التي أعجبته بروح اللاعبين الجزائريين.

شارك مازا حتى الآن في أكثر من 10 مباريات دولية مع «محاربي الصحراء»، وتألق بشكل ملحوظ في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، حيث سجل هدفين وصنع آخرين في مرحلة المجموعات، مسهمًا في انتصارات الفريق، وأبرزها أداؤه اللافت أمام غينيا الاستوائية بتسجيل هدف وصناعة آخر في الفوز 3ـ1.