باستثناء.. عبد الرحمن يدعم الأهلي أمام النصر

وافقت إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم على مشاركة محمد عبد الرحمن مدافع الأهلي في مباراة فريقه أمام النصر ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على أن ينضم إلى معسكر الأخضر فور انتهاء اللقاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه، أن القرار يشمل أيضًا اللاعب مصعب الجوير من القادسية، إلى ماجد عبد الله، همام الهمامي، وفيصل الصبياني، ثلاثي الشباب بهدف تعزيز صفوف أنديتهم في هذه الجولة التي تنطلق، الجمعة.

وكشف المصدر عن أن الإدارة حددت فندق ريكسوس في جدة مقرًا لسكن الأخضر الأولمبي، بالاشتراك مع منتخب قرغيزستان، استعدادًا لانطلاق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي تستضيف منافساتها مدينتا الرياض وجدة ابتداءً من 6 يناير الجاري.

واختار الإيطالي لويجي دي بياجو مدرب المنتخب السعودي، قائمة تضم 23 لاعبًا للمشاركة في البطولة وهم: حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبد الرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، محمد الدوسري، خالد العسيري، عبد الرحمن العبيد، محمد برناوي، سالم النجدي، ياسين الزبيدي، عبد الملك الجابر، مصعب الجوير، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، همام الهمامي، عبد العزيز العليوة، عبد الرحمن سفياني، ماجد عبد الله، ثامر الخيبري، عبد الله رديف.

ويفتتح الأخضر تدريباته مساء الخميس، استعدادًا لمنافسات مجموعته الأولى التي تضم إلى جانبه الأردن وفيتنام وقرغيزستان.