الرئيس التنفيذي.. 15 صلاحية وقرار السحب من المجلس

منحت وزارة الرياضة الرئيس التنفيذي في الأندية 15 صلاحية، بحسب المادة 42 من اللائحة الأساسية الصادرة عام 2024.

وبيّنت المادة أنه ما لم ينعقد الاختصاص إلى رئيس مجلس الإدارة وفق حالات معينة حددتها الأنظمة واللوائح، أو التعليمات الصادرة من الاتحاد المعني يمارس الرئيس التنفيذي الاختصاصات التالية: تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وإبلاغ الجهات المعنية بها.

وتتضمن صلاحيات الرئيس التنفيذي إدارة أعمال النادي اليومية والتوقيع على المكاتبات والمراسلات الخاصة بالنادي، تعيين جميع المديرين والعاملين في النادي، تمثيل النادي أمام الجهات القضائية، تقديم التقارير المالية المرفوعة من المدير المالي إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات، تحديد البنك الذي تودع فيه أموال النادي بالتنسيق مع المدير المالي، وإحاطة الوزارة بذلك.

ومن مهامه أيضًا، إعداد التقرير الفني والإداري وخطة العمل الربع سنوية والختامية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، متابعة أعمال النادي وحفظ الوثائق والعقود والمستندات الرسمية وتنظيم السجلات والملفات وحفظ ختم النادي، تمثيل النادي في الاجتماعات الرسمية التي تعقدها الاتحادات أو الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، رفع الشكاوى والاقتراحات إلى أمين مجلس الإدارة، التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات بما في ذلك عقود العمل لمنسوبي النادي، التوقيع على عقود الرعاية والاستثمار وما في حكمهما شريطة حصول موافقة مجلس الإدارة على ذلك.

ويخول الرئيس التنفيذي كذلك بالتوقيع مع مجلس الإدارة على محضر التسليم والاستلام بين الإدارة السابقة والجديدة سواء في حال انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل تحت إشراف ممثل من الوزارة، ويشمل ذلك تسليم جميع المستندات ذات العالقة بالاستلام والتسليم وذلك دون إخلال بالإجراءات الأخرى الواردة في الدليل، قبول إخلاء طرف أي عامل في النادي شريطة توقيع نموذج إخلاء الطرف من الإدارات ذات العلاقة.

وأضافت المادة أنه باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها، للرئيس التنفيذي تسمية من ينوب عنه في حال غيابه، أو تفويض بعض اختصاصاته إلى منسوبي الإدارات التنفيذية في النادي وممن يعملون بدوام كامل.

كما أعطت الفقرة الثالثة من المادة لمجلس الإدارة سحب بعض اختصاصات الرئيس التنفيذي وإسنادها إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك بعد موافقة الوزارة، وعلى المجلس في حال صدرت الموافقة إعداد محضر بذلك، على ألا يتقاضى رئيس المجلس مقابلًا أيًا كان نوعه لقاء الإسناد، ولا يبرم معه عقد عمل.

وكانت «الرياضية» كشفت الأربعاء عن أن مجلس إدارة شركة النصر أصدر قرارًا بالأغلبية بتجميد صلاحيات البرتغالي سيميدو الرئيس التنفيذي وفق البريد الإلكتروني الذي تم إرساله بشكل رسمي إلى مديري الإدارات بالنادي، ظهر الثلاثاء الماضي، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الفريق أمام الاتفاق في الجولة 11 من دوري روشن التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

وجاء في البريد «تجميد صلاحية الرئيس التنفيذي البرتغالي سيميدو، إضافة إلى سحب صلاحيات الصرف المالي من جميع الأفراد، وعدم قبول أي طلبات للصرف المالي دون موافقة اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة».