محمد بكر.. اكتشاف يايسله ورهان رينارد

أشبه بجدار متحرك يغلق المنافذ على المهاجمين، يمتلك طولًا يبلغ مترًا وثمانين سنتيمترًا يجعله يسيطر على الهواء، ويحصل بسرعة على ثقة المدرج قبل المدرب، حتى بات محمد سليمان بكر مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، «قلب الأسد» في دفاع القطب الجداوي.

ولد محمد سليمان بن محمد بكر في الثامن من أبريل عام 2004 في مدينة جدة.

نشأ في ضواحي المدينة التي تحولت تدريجيًا من أحياء شعبية إلى مناطق سكنية حديثة مليئة بالملاعب والمدارس التي تبث روح الرياضة في أبنائها.

بدأت قصة محمد سليمان بكر عندما لاحظ مدربو أكاديمية النادي الأهلي موهبته في إحدى المباريات المدرسية، كان حينها في سن الثانية عشرة تقريبًا، قبل أن ينضم رسميًا إلى فئات النادي السنية، حيث تدرج عبر الفرق تحت 15 وتحت 17 وتحت 19، ثم تحت 21 عامًا، في النادي الذي أنتج لاعبين مثل حسين عبد الغني ومحمد شلية ومحمد عبد الجواد في الماضي.

تحول بكر من لاعب طويل نحيف إلى مدافع مركزي قوي البنية، وهو ما تكلل بانضمامه إلى الفريق الأول في يوليو 2023، على الرغم من أن مسيرته شهدت تأخرًا نسبيًا في الظهور بسبب المنافسة الشديدة في خط الدفاع.

يتسم أسلوب حياة المدافع الشاب بصرامة احترافية تبتعد عن صخب الشهرة ويتمسك بجدول غذائي دقيق يراه المحرك الأساسي لأدائه الميداني.

يرى بكر أن كرة القدم وظيفة تبدأ من الاستيقاظ الباكر وتنتهي بالنوم المنظم، وهو ما جعل الإدارة الأهلاوية تسارع لتأمين مستقبله بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2028.

كان الألماني ماتياس يايسله يراقب موهبة بكر تنضج بهدوء حتى قرر استدعائه لخوض أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول في الدوري السعودي 22 نوفمبر 2024 بدخوله بديلًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أمام الفيحاء، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف.

أصبح أساسيًا في 15 يناير 2025 أمام الخلود وجدد عقده حينها إلى صيف 2028.

سجل هدفه الأول الحاسم في الدقيقة 105 في افتتاح دوري أبطال آسيا للنخبة 30 سبتمبر الماضي، حين قلب الأهلي تأخره أمام ناساف الأوزبكي إلى فوز 4ـ2.

وشارك مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ثم تحت 23 قبل أن يراهن عليه الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول ويضمه في تصفيات المونديال والكأس الذهبية وأخيرًا كأس العرب.

لعب حتى سبتمبر 2025 19 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفين، ويظهر اسمه في التشكيلات الدفاعية إلى جانب العمالقة ميريح ديميرال وروجر إيبانيز.