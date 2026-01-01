600 يرفعون الجاهزية قبل الآسيوية

كثّفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم «2026 السعودية»، برامجها الميدانية الخاصة، قبل انطلاق النسخة السابعة من 6 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة «16» منتخبًا آسيويًا في مدينتي الرياض وجدة.

وشهدت ملاعب البطولة الأربعة تنظيم تدريبات ميدانية للمتطوعين، شملت ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وملعب نادي الشباب في الرياض، وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، والملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وهدفت اللجنة إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، والتعريف بالمنشآت الرياضية ومرافقها، إضافة إلى تنفيذ تدريبات عملية تحاكي بيئة العمل أثناء المباريات، وذلك عقب اجتياز المتطوعين البرامج التدريبية النظرية العامة والمتخصِّصة التي خضعوا لها خلال الفترة الماضية.

وتركزت التدريبات الميدانية لأكثر من «600» متطوع على تمكينهم من فهم أدوارهم التنظيمية بشكل عملي، والاطلاع على مسارات الحركة داخل الملاعب، وآليات التنسيق بين الفرق التشغيلية.

وشملت الجولات الميدانية تعريف المتطوعين بمناطق الجماهير، ومواقع الفرق والإعلام، ومناطق الخدمات والدعم.

واعتمدت اللجنة المحلية المنظمة برنامجًا تحفيزيًا بعنوان «جواز المتطوع»، يُمنح لكل متطوع مشارك في البطولات التي تشرف عليها اللجنة، حيث تُوثق مشاركته عبر ختم خاص عند إتمام كل مهمة بنجاح وتمكين المتطوعين من بناء سجل تطوعي يمتد حتى ختام كأس آسيا «2027 السعودية».