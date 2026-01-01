تشيلسي يقيل ماريسكا بعد أسوأ 48 ساعة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الخميس، إقالة الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما حقق الأزرق اللندني فوزًا واحدًا فقط في آخر سبع مباريات دورية.

وقاد المدرب الإيطالي الذي تولى تدريب تشيلسي في عام 2024 بعدما ‌صعد مع ليستر ‌سيتي إلى الدوري ‌الإنجليزي ⁠الممتاز، ​للتأهل ‌إلى دوري أبطال أوروبا، وتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية في أول موسم.

لكن سلسلة النتائج السيئة في ديسمبر إضافة إلى تصريحات غير معهودة من ⁠ماريسكا دفعت إدارة النادي إلى اتخاذ قرار الانفصال ‌عن المدرب الإيطالي «45 ‍عامًا».

وقال ماريسكا الشهر الماضي إنه عاش «أسوأ» 48 ساعة في تشيلسي، ولكنه لم يوضح السبب.

وقال النادي ‍في بيان: «انفصل تشيلسي عن مدربه ‍إنزو ماريسكا».

وأضاف: «في ظل وجود أهداف رئيسية لا تزال قائمة في أربع مسابقات، بما في ذلك التأهل إلى دوري أبطال ​أوروبا، يعتقد إنزو والنادي أن التغيير سيمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة ⁠الموسم إلى المسار الصحيح».

ووصل تشيلسي إلى المركز الثالث في نوفمبر وكان من ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى المركز الخامس في الدوري وأصبح متأخرًا بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر بعد منتصف الموسم.

ولم يعلن النادي عن هوية المدرب الذي سيتولى ‌المسؤولية قبل مواجهة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الأحد.