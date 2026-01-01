الرئيسية / الصورة .. قصة

شوط الفحل المنتج

2026.01.01 | 04:41 pm
شهد ميدان الصياهد، الخميس، نتائج شوط الفحل المنتج لألوان الحمر والصفر، ضمن منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة. تصوير: سعد الدوسري
