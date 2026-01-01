مبابي يظهر

ظهر الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم في الحصة التدريبية لفريقه، الخميس، على الرغم من إعلان إصابته قبل المواجهة المقبلة في الدوري أمام ريال بيتيس، الأحد