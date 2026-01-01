سلطان بن سعود والعتيبي أبطال الفحل المنتج

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، الخميس، نتائج الفائزين في اليوم الثاني والثلاثين من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة شوط الفحل المنتج «حمر وصفر».

وحصل على المركز الأول الأمير سلطان بن سعود بن محمد آل سعود في لون «الحمر»، فيما حقق جزاء عبيد العتيبي المركز الأول للون «الصفر»، وجاء في المركز الثاني علي مشهور حسن القحطاني في منافسات شوط الفحل المنتج للون «الحمر»، وسعود عبد الله مشعاب المطيري ثالثًا، وحصل على المركز الرابع فارس فواز قنين الحربي، واختتم قائمة الترتيب محمد مسيفر مفلح السواط في المركز الخامس.

وفي منافسات شوط الفحل المنتج «صفر» حقق المركز الثاني منصور ناصر مرزوق العتيبي، وحقق المركز الثالث غازي بن صالح بن فلاح العتيبي.

وتستمر منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بالصياهد الجنوبية، الجمعة، بإعلان نتائج الفحل المنتج «وضح وشقح» وشوط الرؤية تمهيدي «وضح وشعل».

هذا وقد شهدت بوابة ريمات الخاصة بدخول الإبل المشاركة الخميس آخر دخول أشواط مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته العاشرة دخول المنقيات المشاركة في شوط شلفا ولي العهد «وضح».