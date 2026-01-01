حكومة الجابون توقف المنتخب.. وتستبعد أوباميانج

أعلنت حكومة الجابون، الخميس، إيقاف المنتخب الأول لكرة القدم وإقالة المدرب تييري ⁠مويوما واستبعاد ​بيير إيميريك أوباميانج من التشكيلة في أعقاب تلقي ثلاث هزائم في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وأعلن وزير الرياضة في الجابون، عبر التلفزيون، إيقاف المنتخب الوطني بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعته، وخروجه من البطولة الجارية في المغرب.

وقال سيمبلس - دزيري مامبولا، القائم ‌بأعمال وزير الرياضة ‌بعد الخسارة 2ـ3 أمام ‌كوت ديفوار، ‌الأربعاء، في مراكش «نظرًا للأداء المخزي الذي قدَّمه الفريق في كأس الأمم الإفريقية، قرَّرت الحكومة حل الجهاز الفني وإيقاف المنتخب حتى إشعار آخر، واستبعاد برونو مانجا وبيير-إيميريك أوباميانج من تمثيل المنتخب».

وأقصيت الجابون، التي كان يدربها تييري ⁠مويوما، المدافع السابق، بالفعل من البطولة بعد خسارة أول مباراتين في المجموعة ‌السادسة ضد الكاميرون وموزامبيق، لكنها كانت ‍متقدمة 2ـ0 ‍في مباراتها الأخيرة على حامل اللقب، قبل أن ‍تستقبل ثلاثة أهداف وتخسر أمام تشكيلة من بدلاء كوت ديفوار.

ولم يلعب أوباميانج أو المدافع المخضرم مانجا، الأربعاء، بعدما عاد أوباميانج إلى فريقه أولمبيك مرسيليا الفرنسي ​للعلاج من إصابة في الفخذ.

ورد أفضل لاعب في إفريقيا سابقًا على استبعاده عبر حسابه ⁠على منصة إكس قائلًا «أعتقد أنَّ مشاكل الفريق أعمق بكثير من مشاكلي الشخصية».

ومن المرجح أن يكون أوباميانج «36 عامًا» قد لعب مباراته الأخيرة مع الجابون خلال الهزيمة أمام موزامبيق، وهو ما حدث أيضًا مع مانجا «37 عامًا» مدافع كارديف سيتي السابق.

وكان حل المنتخب الوطني رد فعل شائع في إفريقيا على النتائج المخيبة للآمال، ولكن منذ أن اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ‌موقفًا صارمًا ضد تدخل الحكومات في إدارة الاتحادات الوطنية، أصبح ذلك حدثًا نادرًا.