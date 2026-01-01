الحكم يعترف.. ومالي تحتج

قرَّرت إدارة المنتخب المالي الأول لكرة القدم تقديم استئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمادو هايدارا، لاعب خط الوسط، في الدقيقة 88 من المباراة الأخيرة ضمن دور المجموعات ضد جزر القمر.

وبحسب مصادر من الوفد المالي، فإن الحكم التشادي محمد الحاجي اعترف خلال اجتماع فني مع لجنة الحكام بأن قراره كان خطأ فادحًا، وأعرب عن اعتذاره لما حدث، ما يفتح المجال أمام إمكانية مراجعة القرار.

وطرد هايدارا بعد تدخل اعتبره الحكم مخالفة ضد لاعب جزر القمر، وهي لحظة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين حينها، لا سيما أنها جاءت في دقائق حاسمة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار اللجنة المنظمة بشأن إمكانية إلغاء البطاقة الحمراء، وهو ما سيتيح لهيدارا فرصة المشاركة مع منتخب مالي في المباراة المقبلة ضد تونس ضمن دور الـ 16 المقرر تنظيمها السبت المقبل.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في مالي أن يسهم قرار الإلغاء في تعزيز صفوف المنتخب قبل مواجهة مصيرية في البطولة.