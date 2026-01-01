دومبيا يمنح العروبة نقاط الجندل

خطف فريق العروبة الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا من أمام ضيفه الجندل في ديربي الجوف بهدف دون مقابل خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي العروبة، الخميس، ضمن الجولة الـ 14 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

ونجح الإيفواري أبو بكر دومبيا بتسجيل هدف الانتصار للعروبة عند الدقيقة «69».

ورفع العروبة بالانتصار رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثالث، فيما بقي الجندل برصيد 15 نقطة في المركز الـ12.

وسيواجه العروبة الوحدة 6 يناير الجاري ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من المسابقة، فيما يلاقي الجندل نظيره الطائي 7 يناير لحساب الجولة ذاتها.