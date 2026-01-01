الهلال يسرع علاج نيفيش وسالم

بدأ البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، مرحلة التعافي التدريجي من إصابته في عضلة الفخذ الأمامية، التي غيَّبته عن مواجهة الخلود الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الجهاز الطبي في القطب العاصمي يسعى إلى تجهيز نيفيش «28 عامًا» من الإصابة التي لحق به أمام الخليج قبل مواجهة «الديربي» المرتقبة أمام النصر، 12 يناير الجاري.

وأوضح المصدر نفسه أنَّ سالم الدوسري، قائد الفريق، يواصل برنامج التأهيل السريع، بهدف التعافي قبل الديربي أيضًا بعد إصابته أمام الخليج.

إلى ذلك، يعاود لاعبو الفريق الأزرق تدريباتهم عصر الخميس، من خلال مران استشفائي، عقب الفوز على الخلود 3ـ1 في الجولة الماضية.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية برصيد 29 نقطة، متخلفًا عن النصر صاحب الصدارة بفارق نقطتين.