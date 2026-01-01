جيسوس يقصي بينتو ويفاضل بين يحيى وبوشل

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، من قائمة مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، المقرّرة الجمعة في جدة، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأقصى جيسوس الحارس البرازيلي بقرارٍ فنيّ، وأعاد راغد النجار إلى قائمة اللاعبين الـ 20، ليجلس احتياطيًّا لنواف العقيدي، الحارس الأساسي.

وكشفت المصادر ذاتها عن اعتزام الجهاز الفني مواجهة الأهلي، في قمة الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، بتشكيل مباراة الاتفاق، مع تغيير واحد يتمثل في البدء بأيمن يحيى أو نواف بوشل في مركز الظهير الأيسر، على حساب سعد الناصر.

وبعد 10 انتصارات وعلامة فوزٍ كاملةٍ، تعثَّر النصر للمرة الأولى في نسخة «روشن» الجارية، بتعادله 2ـ2 مع الاتفاق، الثلاثاء في الدمام ضمن الجولة الـ 12.

وجلس بينتو احتياطيًّا للعقيدي أمام الأخدود والاتفاق، في الجولتين 11 و12، نظرًا لشغور خانةٍ لعنصرٍ أجنبي في القائمة، في ظل انشغال الجناح السنغالي ساديو ماني بكأس أمم إفريقيا وإصابة المدافع الفرنسي محمد سيماكان في العضلة الخلفية.

ومع الغياب المؤكد لسيماكان ومواصلة السنغال مشوارها، تبقَى خانة الأجنبي الثامن شاغرة. مع ذلك، فضَّل جيسوس استبعاد الحارس واختار النجار احتياطيًا للعقيدي.

واختتم الفريق تحضيراته للكلاسيكو بحصة تدريبية مساء الخميس على ملعب «دار النصر» داخل جامعة الملك سعود، واتجه بعدها إلى مطار الملك خالد الدولي لاستقلال طائرة خاصة إلى جدة.