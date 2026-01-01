ماسترز سهام السعودية.. آل الشيخ يعلن طرح التذاكر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، طرح تذاكر بطولة ماسترز السعودية للسهام 2026، التي تنطلق 19 يناير الجاري، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للموسم، الخميس.

ويشارك في البطولة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، من بينهم الهولندي مايكل فان جيروين، والإنجليزيون ستيفن بونتينج، ولوك همفريز، ولوك ليتلر، والويلزي جيروين برايس.

وتلعب البطولة بنظام الإقصاء، حيث يتنافس اللاعبون في جولات تتضمن «Best of 11 Legs» في الجولة الأولى وربع النهائي، و«Best of 13 Legs» في نصف النهائي، و«Best of 15 Legs» في ختام البطولة في النهائي بالنظام نفسه.

ويحتضن المسرح العالمي بمنطقة بوليفارد سيتي في الرياض المنافسات، 19 و20 يناير، وتتاح التذاكر للحضور ومتابعة البطولة عبر تطبيق «ويبوك»، وتأتي البطولة تأكيدًا على مكانة موسم الرياض كوجهة ترفيهية عالمية رائدة تستقطب أبرز الأحداث والنجوم، ضمن جهود الموسم لتقديم تجارب استثنائية تجمع بين الترفيه والرياضة في أجواء تعزز من حضور الرياض على خارطة الفعاليات الدولية.