لا جازيتا: الإنتر يريد كانسيلو.. ويطالب الهلاليين بالجزء الأكبر

فتحت إدارة إنتر ميلان، الخميس، محادثات مع البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال مواطنه جواو كانسيلو ظهير فريق الهلال الأول لكرة القدم، بهدف تسريع المفاوضات لضمه إلى النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، الخميس.

وبحسب الصحيفة، يضع إنتر ميلان التعاقد مع كانسيلو، لاعب الهلال، ضمن أولوياته على أن يتم حسم الصفقة قبل 11 يناير الجاري، موعد مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة قد تكون حاسمة ضمن صراع المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي.

ويرغب إنتر ميلان تحمل إدارة الهلال الجزء الأكبر من راتب الظهير البرتغالي، لأنه يرى أن التكفل بنصفه خلال المدة المتبقية من عقده يمثل عبئًا ماليًّا كبيرًا، على الرغم من استمرار النقاشات بين الطرفين للوصول إلى صيغة مناسبة.

وفي المقابل، دخل كل من برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي على خط المفاوضات للتعاقد مع كانسيلو، الذي يسعى إلى الحصول على دقائق لعب أكثر انتظامًا، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما أشارت «لا جازيتا» إلى أن العلاقة بين سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، واللاعب ليست في أفضل حالاتها، منذ مواجهة الهلال الأولى في دوري روشن السعودي أمام الرياض، التي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد.

ويُعد جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي في إنتر ميلان، أنَّ التعاقد مع كانسيلو خلال يناير يمثل فرصةً مهمة في سوق الانتقالات لا تتكرر كثيرًا.