قائد التعاون على طاولة المفاوضات

بدأت إدارة نادي التعاون إجراءات تمديد عقد المغربي أشرف المهديوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة أعوام أو عامين على الأقل، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر مطلعة.

وينتهي عقد اللاعب المغربي «29 عامًا» مع ختام الموسم الجاري، وسط توقعات بعقد اجتماع قريب بين الإدارة والمهديوي إلى جانب وكيل أعماله للتوصل إلى اتفاق نهائي حول بنود التجديد.

وكان المهديوي انضم إلى صفوف التعاون يناير 2022، قادمًا من نادي فيسوا كراكوف البولندي، قبل أن تُمدد إدارة النادي عقده في نهاية 2023 ليستمر حتى 2026.

وخاض اللاعب المغربي مع «سكري القصيم» 115 مباراة في دوري روشن السعودي، سجَّل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

وعلى صعيد كأس الملك، شارك في 10 مباريات، ولعب مباراتين في دوري أبطال آسيا بنظامها السابق، فيما خاض في «آسيا 2» 12 مواجهة سجَّل خلالها هدفًا واحدًا، إضافة إلى مباراة واحدة في السوبر السعودي.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في بيانات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية للمهديوي 3.2 مليون يورو.

وكان المهديوي أحد مفاتيح منتخب بلاده التي تُوِّجت بلقب كأس العرب 2025 ديسمبر الماضي في الدوحة، العاصمة القطرية.