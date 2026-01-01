الفيصلي والرائد.. 8 أهداف وسيناريو سينمائي

فض فريق الفيصلي الأول لكرة القدم شراكة النقاط مع ضيفه الرائد بعدما تغلب عليه 5ـ3 خلال مباراة متقلبة جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الخميس، في ختام مباريات الجولة الـ14 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وقبل المواجهة كان الفريقان متساويين في عدد النقاط قبل أن يرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 23 في المركز السادس، بينما بقي الضيوف عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح الفيصلي أهداف المباراة الثمانية مبكرًا بواسطة لوفانرو هنريكي بعد مرور 4 دقائق على صافرة البداية، وعاد اللاعب نفسه بالهدف الشخصي الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 17، قبل أن ينتفض الضيوف ويدركوا التعادل بهدفين سريعين في غضون دقيقتين بواسطة سولو ميدانس 37، وسعد السلولي 38 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2ـ2.

وفي الشوط الثاني تقدم الفيصلي مرة أخرى بهدف إندرو موراتو عند الدقيقة 51، وبعدها بعشر دقائق عزز إداوردو هنريكي، لاعب الفيصلي، تقدم فريقه بهدف رابع.

وازدادت إثارة المواجهة في الوقت بدل الضائع عندما قلص الرائد الفارق بواسطة وليد الشنقيطي من ضربة رأسية 90+5 ليقرّب فريقه من العودة، لكن محمد النخلي أطلق رصاصة الرحمة على الضيوف بهدف خامس عند الدقيقة 90+8 ليؤكد خطف الفيصلي لنقاط المباراة.

ويحل الفيصلي ضيفًا على الجبلين الثلاثاء المقبل، وبعدها يستضيف الرائد نظيره العلا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري الأولى.