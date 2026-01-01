الأهلي يطلب العليوة

تلقت إدارة نادي الخلود اتصالات من قبل نظيرتها في الأهلي لكسب خدمات عبد العزيز العليوة، جناح الفريق الأول والمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وأضافت المصادر نفسها أن القطب الجداوي قدم مبلغًا ماليًا وثلاث لاعبين مقابل شراء عقد العليوة، خلال السوق الشتوي السعودي الذي ينطلق 5 يناير الجاري.

وكانت «الرياضية» أشارت في 23 ديسبمر الماضي إلى أنه بموجب اتفاقية انتقال اللاعب من النصر إلى الخلود الصيف الماضي، فإن الأصفر يملك بندًا مشروطًا في العقد يمنحه أفضلية التحرك في حال تلقي اللاعب عرضًا رسميًّا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التفاصيل، فإنه في حال وصول عرض رسمي إلى نادي الخلود لشراء عقد العليوة، يتم إشعار نادي النصر مباشرة، على أن تُمنح الإدارة النصراوية مهلة لمدة أسبوع لمحاولة إقناع اللاعب بالموافقة على العودة إلى صفوف الفريق.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنَّ عقد العليوة يتضمن بندًا جزائيًا يتيح لأي نادٍ كسر العقد والتوقيع مع اللاعب بشكل مباشر، دون الحاجة إلى الدخول في مفاوضات مطوّلة مع ناديه الحالي.

وكانت إدارة نادي الخلود وقَّعت رسميًّا مع عبد العزيز العليوة، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال نهائي الصيف الماضي.

وارتدى العليوة قميص الخلود في 12 مباراة خلال الموسم الجاري، منها 9 مواجهات على صعيد منافسات دوري روشن السعودي، و3 ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجَّل هدفين وصنع ثلاثة.



وحصل اللاعب الشاب على جائزة أفضل لاعب واعد لشهر ديسمبر في دوري روشن.

يُذكر أنَّ العليوة تدرج في الفئات السنية بنادي النصر حتى وصل إلى الفريق الأول، وشارك معه في عدد من البطولات، كان أبرزها كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 التي تُوِّج الأصفر بلقبها، كما أعير إلى الاتفاق الموسم الماضي.