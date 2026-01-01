قبل لقاء ثمن النهائي.. حارس نيجيريا يصدم بوفاة والدته

تلقى ستانلي نوابالي، حارس مرمى المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، نبأً صادمًا بوفاة والدته، قبل مواجهة موزمبيق، الإثنين المقبل، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».

وأعلن نوابالي، 29 عامًا، عن وفاة والدته، بعد تلقيه النبأ أثناء مشاركته في تحضيرات نيجيريا للمباراة القارية.

ونشر مقطع فيديو قال فيه: «توفيت والدتي نحو الساعة 2:00 من الليلة الماضية، دائمًا ما أحاول كتم الكثير من الأمور في نفسي، والمضيّ قدمًا، وأكون قويًا كما كنت دائمًا، لكن في الكثير من الأحيان أشعر برغبة في التوقف».

وأضاف الحارس: «هل تفهمونني؟ أشعر برغبة في التوقف، الآن فقدت الوالدة والوالد.. أمي كانت غالية بالنسبة لي جدًا، وأشعر بالألم».

وأضاف: «إنه لأمر مؤلم للغاية التحدث عن أمي اليوم، أحس بألم، نعم أشعر برغبة في الحديث كثيرًا.. أحاول ألا أترك مجالًا لهذه المشاعر، ولكن ها أنا ذا الآن».

وتابع نوابالي الذي يلعب في نادي تشيبا يونايتد الجنوب إفريقي: «إنه شعور سيئ لأي لاعب كرة قدم، بل لأي إنسان، أن تفقد والديك معًا في وقت واحد، والدي توفي قبل شهرين، واليوم والدتي».

وبدأ نوابالي مسيرته الدولية عام 2021، وخاض في المجمل 29 مباراة بقميص منتخب بلاده، بينها أول لقاءين ضمن مرحلة المجموعات من كأس إفريقيا أمام تنزانيا وتونس.

وبعد ضمان منتخب «النسور الخضر الخارقة» التأهل إلى ثمن النهائي، أعفاه مدربه من خوض اللقاء الختامي في المجموعة أمام أوغندا.