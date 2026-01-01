كريستال بالاس وفولهام يكتفيان بالتعادل

تعثر فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم مجددًا مواصلًا ابتعاده عن طريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة الرابعة على التوالي.

وسقط كريستال بالاس في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه فولهام، الخميس، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة، على ملعب «سيلهرست بارك».

وبادر الفرنسي جان فيليب ماتيتا بالتسجيل لمصلحة كريستال بالاس عند الدقيقة 39، غير أن الإسكتلندي توم كيرني منح التعادل لفولهام في الدقيقة 80، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، متفوقًا بفارق الأهداف على فولهام، صاحب المركز العاشر، المتساوي معه في الرصيد ذاته.

وكان كريستال بالاس فشل في تحقيق أي فوز بالبطولة منذ تغلبه 2-1 على مضيفه فولهام الشهر الماضي، حيث خسر أمام مانشستر سيتي وليدز يونايتد وتوتنام هوتسبير.

في المقابل، يأتي هذا التعادل ليحرم فولهام من مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، بعدما سبق أن فاز على بيرنلي ونوتنجهام فورست وويست هام يونايتد.