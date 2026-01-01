على أنفيلد.. ليفربول يخرج بـ«سلبية» ليدز

خرج فريق ليفربول الأول لكرة القدم بتعادل مخيب أمام ضيفه ليدز يونايتد من دون أهداف، الخميس على ملعب «أنفيلد» ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بالغًا بذلك مباراته الثامنة تواليًا من دون خسارة ضمن جميع المسابقات، تخللها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.

في المقابل، فرض ليدز التعادل للمرة الثانية على ليفربول في الدوري الموسم الجاري ، بعدما تعادلا 3-3 ذهابًا ضمن المرحلة الخامسة عشرة، رافعًا بذلك رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، ومتابعًا سلسلته الإيجابية البالغة ست مباريات تواليًا من دون خسارة وبواقع انتصارين وأربعة تعادلات.

ولم ينجح ليفربول بتشكيل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، رغم أفضليته الواضحة من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، لكنه فشل بفكّ الشيفرة الدفاعية لضيفه.

ومع مرور الوقت، حاول المدرب الهولندي أرني سلوت تحريك المياه الراكدة، مقحمًا في الشوط الثاني الخماسي المجري ميلوش كيركيز والهولندي كودي خاكبو والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا والمهاجم اليافع ريو نجوموها صاحب الـ 17 عامًا، من دون جدوى.

وكادت الأمور تتعقد أكثر على أصحاب الأرض بعد إحراز البديل المتألق دومينيك كالفرت-لوين هدفًا لليدز قبل 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، لكن الحكم كريس كافاناج ألغاه بداعي التسلل، حارمًا بذلك المهاجم الإنجليزي من هزّ الشباك للمباراة السابعة تواليًا في الدوري الموسم الجاري.