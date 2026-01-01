لقاء تونس ومالي يجدد التنافس بين لاعبي الأهلي

تضطر مباراة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم ونظيره المالي، السبت المقبل، ضمن ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» لاعبًا في الأهلي المصري إلى التنافس ضد زميله.

ويستعد التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، والمالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق ذاته، لخوض المباراة التي سيحتضنها ملعب طنجة الكبير «ابن بطوطة».

ويلعب ديانج في الأهلي منذ صيف 2019، ولم يفارق النادي سوى الموسم الماضي معارًا إلى الخلود، الناشط في دوري روشن السعودي، قبل عودته مجددًا إلى الفريق القاهري.

أما ابن رمضان فيمثّل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، بعد قدومه في الصيف الماضي من فيرينتسفاروشي المجري.

وتزامل الثنائي سويًا على أرض الملعب في 12 لقاءً خلال الموسم الجاري مع «الشياطين الحمر»، بينها مباراة التعادل 4ـ4 أمام بورتو البرتغالي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وستستأنف موقعة أمم إفريقيا مسلسل التنافس بين الزميلين الذي توقف منذ عامين، بعد 5 مواجهات التقيا فيها وجهًا لوجه على أرض الملعب.

وعندما كان ابن رمضان يدافع عن ألوان الترجي التونسي قبل احترافه خارجيًا، واجه ديانج ورفاقه في الأهلي 4 مرات، لحساب دوري أبطال إفريقيا.

وجرت جميع المباريات في الدور نصف النهائي، بواقع اثنتين خلال نسخة 2020ـ2021، ومثلهما ضمن موسم 2022ـ2023 من البطولة القارية، وغادر المالي كلًا منها فائزًا برفقة الأهلي.

وتقابل اللاعبان مرة واحدة من قبل على الصعيد الدولي في 29 مارس 2022 ضمن تصفيات بطولة كأس العالم الماضية، ويومها تعادل منتخبا بلديهما سلبًا.

وبعد تلك المواجهات الخمس بينهما، سيلتقيان مجددًا للمرة السادسة في المجمل، والثانية مع منتخبي بلديهما.