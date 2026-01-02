لوائح «فيفا» تمنع رحيل سيميتش

يترقب الاتحاديون مصير الصربي كارلو سيميتش، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية» تواجه الإدارة الرياضية صعوبة في حال قررت تغيير الصربي سيميتش، لاعب المواليد في الفريق الأول، والتعاقد مع مهاجم مواليد بديل، وذلك بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تمنع مشاركة اللاعب مع ثلاثة أندية في موسم واحد.

وكان سيميتش قد شارك خلال الموسم الجاري مع نادي أندرلخت البلجيكي، قبل انضمامه إلى الاتحاد، ما يحد من إمكانية انتقاله والمشاركة مع نادٍ ثالث.

وبيّنت المصادر ذاتها أن الاتحاد لديه خياران يستطيع إعارة اللاعب أو انتقاله إلى دوري يبدأ في شهر يناير في حال تحصل على عرض، أو انتقاله إلى نادٍ يكتفي بالتدريبات دون المشاركة الرسمية في المباريات.

ويأتي من الحلول التعاقد مع مهاجم للبطولة الآسيوية أثناء تسليم القائمة الآسيوية للأدوار النهائية.

وأعلن اتحاد جدة 13 سبتمبر العام الماضي عن إتمام صفقة المدافع الصربي كارلو سيميتش بعقد يمتد حتى عام 2029، في إطار تدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025ـ2026.