الشباب يفاوض العراقي ماجد

فتحت إدارة نادي الشباب مفاوضاتها مع إدارة نادي هاماربي السويدي، لشراء عقد العراقي منتظر ماجد، لاعب الوسط، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وكشف المصدر عن أنَّ إدارة الشباب تطمح بالتعاقد مع اللاعب لتسجيله ضمن أحد اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، ويجيد منتظر ماجد اللعب في خط الوسط الأيمن، وتبلغ قيمته السوقية وفق موقع ترانسفير ماركت العالمي 3 ملايين دولار.

ويرتبط اللاعب العراقي بعقد مع نادي هاماربي السويدي حتى نهاية ديسمبر لعام 2028م.

من جهة أخرى، بدأت إدارة الشباب محادثاتها مع عبدالله معتوق، مهاجم الفريق والمنتخب السعودي الأولمبي، لتجديد عقده لثلاثة أعوام مقبلة، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة من عقده الاحترافي مع الشباب فبراير المقبل، كون اللاعب محط أنظار العديد من الأندية بعد أن أصبح أحد الركائز الأساسية مع الفريق الشبابي في الفترة الأخيرة وتألقه مع المنتخب السعودي الأولمبي أخيرًا.