نعومي: شاي ملهمتي في يونايتد

تعتمد اليابانية نعومي أوساكا على الروابط العائلية وهي تقود منتخب بلادها في اليوم الافتتاحي لكأس يونايتد لكرة المضرب في أستراليا الجمعة، لتبدأ موسمها بمواجهة قوية أمام اليونانية ماريا ساكاري.

وأوضحت نعومي، المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، بينها لقبان في بطولة أستراليا عامي 2019 و2021، أنها تستلهم من ابنتها البالغة عامين ونصف، «شاي»، مع بداية العام الجديد.

وأضافت اللاعبة البالغة 28 عامًا في بيرث الخميس «ابنتي هي الحافز، فهي دائمًا في ذهني. هناك الكثير من الأمهات المذهلات في الجولة».

وتحتل أوساكا حاليًا المركز السادس عشر في التصنيف العالمي، وكانت قد أنهت موسم 2025 في منتصف أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الساق.

وكانت آخر مواجهة لها مع ساكاري، المصنفة ثالثة عالميًا سابقًا، كانت في 2021، حين فازت اليونانية بسهولة في ربع نهائي ميامي بخسارة أربعة أشواط فقط.

وأوضحت نعومي أن فترة التوقف كانت بمثابة توازن بين التدريب والحياة الأسرية، لكنها تشعر بأنها في حالة جيدة.

وقالت: «تمكنت من قضاء وقت مع ابنتي أثناء التعافي من موسم طويل، حتى لو لم ألعبه بأكمله».

وتابعت «آمل أن يكون أدائي جيدًا في المباريات. أشعر أنني في لياقة جيدة ومتحمسة للموسم المقبل».

وتنطلق الدورة المختلطة التي تضم 18 منتخبًا بمباريات المجموعات في بيرث، تليها سيدني بعد يوم. وتشمل المواجهات مباراة فردية للرجال وأخرى للسيدات ومباراة زوجي مختلط، ويتأهل متصدرو المجموعات في كل مدينة إلى ربع النهائي إلى جانب أفضل وصيف.

وتبلغ قيمة الجوائز أكثر من 11 مليون دولار، إضافة إلى نقاط تصنيف في بطولتي «أيه تي بي» و«دبليو تي أيه».