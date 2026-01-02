بينهم ميندي وكوليبالي.. نصف السنغاليين ولدوا في الخارج

وُلِد نحو نصف لاعبي قائمة المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم المستدعاة لكأس الأمم الإفريقية خارج بلادهم، بما يشمل إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، وخاليدو كوليبالي، مدافع الهلال.

وتخوض السنغال، التي تواجه السودان السبت في ثمن النهائي، البطولة القارية بـ 28 لاعبًا، منهم 15 اسمًا فقط ولدوا على أراضيها، أحدهم ساديو ماني، جناح النصر.

وفي فرنسا، أبصر النور 11 لاعبًا من القائمة، بينهم ميندي، ابن بلدة مونتيفيلييه، وكوليبالي، المولود في بلدة سان ديي-دي-فوج.

في المقابل، ينتمي إسماعيل جاكوبس، الظهير الأيسر، إلى مدينة كولن الألمانية مخالفًا بذلك بقية الأسماء التي تمثل فرنسا مسقط رأسهم.

ووحده، وُلِد المهاجم نيكولاس جاكسون داخل دولة إفريقية أخرى غير السنغال، وهي جامبيا، بحسب موقع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويلعب جاكسون خلال الموسم الجاري لبايرن ميونيخ الألماني معارًا من تشيلسي.

ويستعد ميندي وماني لمواجهة السنغال، فيما لن يستطيع كوليبالي المشاركة بسبب إيقافه لطرده في المباراة الماضية.