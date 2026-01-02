صفقة هوساوي.. مفاوضات ثلاثية تصطدم بنسبة أحد

بدأت أندية النصر والهلال والاتحاد تحركاتها للضغط على إدارة أحد من أجل التنازل عن حصتها البالغة 40 في المئة في حال بيع عقد مراد هوساوي، لاعب وسط فريق الخليج الأول لكرة القدم، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتهدف الأندية، وفقًا للمصادر، إلى تقديم تعويضات مالية أو مزايا واتفاقيات أخرى لإقناع أحد بالتخلي عن حصته، بما يسهم في تسهيل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الخليج تترقب وصول العروض المالية الرسمية من النصر والاتحاد لشراء عقد اللاعب، تمهيدًا لدراسة الخيارات المطروحة واختيار الأنسب. كما أرسل الناديان خطابًا رسميًا إلى الخليج يتضمن الاستفسار عن القيمة المطلوبة لإتمام الصفقة.

في المقابل، كان الهلال قد تقدم بعرض مالي، إلا أنه لم يرتقِ لتطلعات الخليج بشأن قيمة الصفقة بحسب وجهة إدارة النادي الشرقي.

ويُعد بند أحقية أحد في نسبة 40 في المئة من قيمة البيع العائق الأبرز أمام إتمام التعاقد، إذ يزيد من تعقيد المفاوضات ويرفع سقف المتطلبات المالية لحسم الصفقة.

وكان هوساوي قد انتقل إلى الخليج قادمًا من أحد في 2024، قبل أن يجدد الخليج عقده أخيرًا حتى 2029.