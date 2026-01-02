سيتي يتعثر بتعادل سندرلاند

أهدر فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم نقطتين ثمينتين في سباقه مع أرسنال على اللقب واكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه سندرلاند، الخميس ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على سلسلة انتصاراته ليحصد نقطة رفعت رصيده إلى 41 نقطة ويقدم هدية لأرسنال المتصدر، الذي كان قد فاز على أستون فيلا 4-1 بنفس الجولة ليتسع الفارق بينهما إلى 4 نقاط لصالح صاحب المركز الأول.

أما سندرلاند فقط واصل نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة والتي كان من بينها التعادل أيضًا مع ليفربول، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

وفرضت النتيجة نفسها على لقاء برينتفورد وضيفه توتنام هوتسبير، وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم للتسجيل طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل نادٍ بالحصول على نقطة التعادل فقط.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد برينتفورد إلى 27 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة وحيدة فقط أمام توتنهام، صاحب المركز الثاني عشر.