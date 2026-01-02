الكلاسيكو.. جيسوس يبعد بينتو.. يايسله يفاضل بين 3

يفاضل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بين الفرنسي إنزو ميو وفراس البريكان وزياد الجهني لإشراك أحدهم أساسيًا أمام النصر، مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وبحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية»، استقر يايسله على الاعتماد من البداية على الخماسي الأجنبي الإنجليزي إيفان توني، والتركي ميريح ديميرال، والفرنسي فالنتين أتانجانا، والبرازيليين ويندرسون جالينو وماتيوس جونسالفيس، فيما لم يتحدد حتى نهاية الخميس ما إذا كان ميو سيدخل إلى التشكيل الأساسي.

وأظهرت المناورة التدريبية الأخيرة، مساء الخميس على ملعب النادي، مفاضلة الجهاز الفني بين المهاجم فراس البريكان، وزياد الجهني، لاعب الوسط، وكذلك ميو، للزج بأحدهم مع المجموعة المختارة لخوض «الكلاسيكو». وفيما يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، يحتل الأهلي المركز الرابع بـ 22 نقطة.

وفي جانب النصر، استبعد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، من قائمة المباراة، حسبما أفادت مصادر «الرياضية».

وأقصى جيسوس البرازيلي بقرارٍ فنيّ، وأعاد راغد النجار إلى قائمة اللاعبين الـ 20، ليجلس احتياطيًّا لنواف العقيدي، الحارس الأساسي.

وكشفت المصادر ذاتها عن اعتزام الجهاز الفني مواجهة الأهلي، في قمة الجولة، بتشكيل مباراة الاتفاق الأخيرة، مع تغيير واحد يتمثل في البدء بأيمن يحيى أو نواف بوشل في مركز الظهير الأيسر، على حساب سعد الناصر.