الاتفاق يواجه الأخدود بالتحدي الخامس

يحتضن ملعب «إيجو» في الدمام عند الـ 05:35 مساء الجمعة، مواجهة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفه الأخدود، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين 4 مباريات، حقق «النواخذة» الانتصار في اثنتين، مقابل فوز وحيد لمنافسه وتعادلا في مباراة واحدة.

واستطاع الاتفاق إيقاف سلسلة فوز النصر المتتالية، حين فرض عليه التعادل الإيجابي 2ـ2 في الجولة الماضية، فيما مني الأخدود بالخسارة بهدف دون مقابل أمام ضمك.

ومن المنتظر أن يدخل سعد الشهري مدرب الاتفاق في صراع فني أمام البرتغالي باولو سيرجو نظيره في الأخدود، بهدف تحقيق النقاط الثلاث، من خلال الاعتماد على العناصر الأساسية في كل طرف.

ويحتل الاتفاق المرتبة الثامنة في دوري المحترفين برصد 16 نقطة، مقابل 5 نقاط للأخدود في المرتبة قبل الأخيرة.