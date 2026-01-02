«الكلاسيكو» 33 يجدد صراع الأهلي والنصر

يستقبل فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره النصر عند الـ 08:30 مساء الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في قمة الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 32 مواجهة، منها 12 انتصارًا للأصفر العاصمي، مقابل 9 للقطب الجداوي، فيما حضر التعادل في 11 مباراة.

ويفتقد الطرفان، عناصر مهمة، قبل هذه المواجهة، إذ يغيب عن أصحاب الضيافة الثلاثي الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، وعن النصر السنغالي ساديو ماني، لمشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية الجارية في المغرب.

وخسر الأهلي خدمات مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز عقب طرده المباشر بالبطاقة الحمراء أمام الفيحاء الجولة الماضية.

ويسعى الألماني ماتياس يايسله إلى تعويض النقص، بالزج بالمدافع محمد بكر، لسد مركز إيبانيز، مع الاعتماد على العناصر التي شاركت أمام الفيحاء.

فيما يدرك البرتغالي جورجي جيسوس أهمية المواجهة، بعد أن فقد أول نقطتين بعد التعادل الإيجابي أمام الاتفاق في المباراة الأخيرة.

ويحتل النصر صدارة دوري «روشن» برصيد 31 نقطة، فيما يقف الأهلي رابعًا بـ22 نقطة.