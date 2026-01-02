معروف يقود الجزائر والكونغو

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهة الجزائر مع الكونغو، الثلاثاء المقبل، في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتولى محمد معروف إدارة المباراة «حكم ساحة»، بمساعدة مواطنيه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه «حكمين مساعدين أول وثان» على التوالي، وسيكون أمين عمر «حكمًا رابعًا».

وأكد الاتحاد الإفريقي أن محمود عاشور سيشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وتأهل منتخب الجزائر إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية فيما حلت الكونغو في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل.